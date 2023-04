Wala na talagang babalikan si James: Boyfriend mas lalong na-in love kay Nadine

Nag-post ng before and present picture si Christophe Bariou, ang boyfriend ni Nadine Lustre. Ang mga larawang ipinost niya ay kuha sa Pinto Art Museum, kunsaan ay nasa same spot sila ng girlfriend.

Ang unang larawan nila ay kuha pa noong taong 2021, kasagsagan ng pandemic at naka-mask pa sila pareho. At ang isa ay ngayong 2023 naman. Pero ang bongga ay ang caption ni Christophe.

Sa kanyang Instagram caption, malinaw na naipahatid ni Christophe na kumpara noong two years ago, mas in-love raw siya ngayon kay Nadine na ikinakilig siyempre ng netizens.

Sey niya, “Same same but kinder, wiser, stronger and more in love.”

‘Yun lang, pwedeng mabigyan ng ibang interpretasyon ang comment sa post na ito ng boyfriend ni Nadine ng kaibigang make-up artist ng huli na si Jelly Eugenio.

Nag-comment kasi si Jelly ng, “More in love? Let me be the judge of that.” Dahil doon, may nag-reply ng, “Shading,” at “Ano po verdict?”

Pero marami nga ang nagsasabing wala nang babalikan kung saka-sakali si James dahil lalong pina-obvious ni Christophe ang pagka-in love kay Nadine.