US Embassy tinaas singil sa visa

Tinaas ng US State Department ang processing fees para sa mga non-immigrant visas, ayon sa anunsiyo ng US Embassy sa Maynila nitong Huwebes.

Magiging epektibo ang bagong fees sa Mayo 30. Non-refundable ito kahit ma-reject ang aplikasyon.

Ang singil para sa business at tourist visitor visas (B1/B2) at iba pang non-petition based visas tulad ng student at exchange visitor visas ay magiging $185 o higit P10,000 mula sa $160 o higit P8,800.

Samantala, ang visa processing fee para sa temporary workers at iba pang kategorya ay itataas sa $205 (P11.345) mula sa $190 (P10,515).

“Other consular fees remain the same, including the waiver of the two-year residency required fee for certain exchange visitors,” ayon sa US Embassy.

“Applicants who have already paid a visa application fee that is currently valid and non-expired, but who have not yet appeared for their visa interview or are waiting for their case to be processed, will not be charged any additional fees,” dagdag pa nila.