Tiktoker Kent Antalan bet sa  showbiz

Nitong nakaraang Linggo lamang sa programang Aba Trending na napapanood sa Abante Radyo Tabloidista Facebook page ay nakapanayam natin ang Tiktok Star na si Kent Antalan.

Natuwa naman ang mga netizen lalo na ang mga chismosa nating kapitbahay sa naging takbo ng programa dahil game na game sinagot lahat ni Kent ang mga ma-aanghang na katanungan ng inyong lingkod.

Well bago ang lahat para sa mga hindi nakakilala kay Kent siya lang naman ay isang social media hottie na sikat na sikat sa TikTok dahil sa kanyang mga pa “Thirst Trap” na mga video.

Fit na fit at namumutok na mga abs yan lang naman ang handog ni Kent sa kanyang mahigit 1.3 million followers sa TikTok at alam niyo ba na bago pa man sumikat si Kent ay dati pala itong atleta (Kaya naman pala may pa abs! LOL!) at nitong nakaraang taon nga lamang nagsimula ito na pasukin ang magulong mundo ng social media.

At sa simpleng katuwaan lamang na video ni Kent kasama ang kanyang kaibigan hindi niya inakala na ito pala ang magdadala sa kanya sa kasikatan. Sa ngayon ay may halos 42 Million views na ang kanyang kauna-unahang viral Tiktok video.

Malaki na ang naitulong ng kanyang kasikatan sa social media dahil kahit sa murang edad ay nakakatulong na ito sa kanyang pamilya, tubong Mindanao si Kent pero mas pinili na makipag sapalaran dito sa Maynila upang ipag patuloy ang kanyang mga pangarap sa buhay.

Si Kent ay hawak ng isang napaka kontrobersiyal na manager na si Jech Smith kaya nang tinatong ko ito kung paano siya nakapasok sa JechsFam nag send ba siya ng video just like the others Lol! Sagot lang niya.

“Ay wala Dj Tin walang ganun na spot lang ako ni Nay Jechs sa Tiktok kaya pinapunta niya ko kaya ayun,”saad ni Kent.

Habang lumalalim naman ang aming tsikahan sinamantala ko na ang pag kakataon na tanungin kung mabibigyan siya ng pagkakataon na pasukin ang showbiz ay okay ba sa kaniya na mag artista. Ayon kay Kent ay wala naman problema dito dahil trabaho ito.

Dahil nga maganda ang pangangatawan hindi ito nakaligtas sa aking mapangahas na tanong na kung may mag offer sa kanya ng sexy film ay game ba siya sa mga hubaran at hanggang saan ang kaniyang kayang hubarin.

“Game po ako maghubad mula ulo hanggang paa! at game din ipakita ang lahat,” humahalakhak na pagtatapos ng aming tsikahan.