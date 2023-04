Teves kasado sa Degamo slay probe ng Senado

Haharap online si suspended Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr. sa imbestigasyon ng Senate committee on public order and dangerous drugs sa Abril 17 hinggil sa isyu ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo.

“He has confirmed [his attendance],” pahayag ni Dela Rosa, chairman ng nasabing komite, sa panayam sa ANC nitong Huwebes.

“He has made his commitment through his secretary, communicating with my committee secretariat that he is going to attend virtually during the hearing,” dagdag ng senador.

Ayon kay Dela Rosa, ang kumpirmasyon ng pagdalo ni Teves sa pamamagitan ng virtual ay magandang senyales at napakahalaga para makuha ang kanyang panig at masagot ang mga paratang na ibi­nabato laban sa kanya.

“Siguro gagamitin niya itong avenue para ‘yong side niya rin marinig ng publiko. And that is a good sign, if he wants to attend our probe,” ani Dela Rosa.

“He can do everything he wants to say. I am there to control the proceedings of the hearing­. So kung gagamitin niya ‘yong committee hea­ring ko for grandstanding or whatever, I’m there to control,” pagtiyak ng senador.

Nauna nang tiniyak ni Dela Rosa kay Teves na hindi magiging “kangaroo court” ang gagawing imbestigasyon ng Senado kaugnay ng serye ng patayan at pag-atake sa Negros Oriental.

Hindi pa umuuwi sa Pilipinas si Teves matapos itong magpagamot sa Estados Unidos noong Pebrero. Siya ang itinuturing ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mastermind sa asasinasyon kay Degamo noong Marso 4. (Dindo Matining)