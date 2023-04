Temasek ng Singapore pabida kay BBM

Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang tulong ng isang Singapore-based foundation para tugunan ang mga problema sa climate change at pagpapalakas sa food security sa bansa.

Nag-courtesy call sa pangulo nitong Huwebes ang mga opisyal ng Temasek Foundation sa pa­ngunguna ng chairman nito na si Jennie Chua Kheng Yeng, kung saan ipinabatid nito kay Pa­ngulong Marcos ang mga gagawing proyekto na makatutulong sa pagtugon sa problema sa climate change at pagpapalakas sa sektor ng agrikultra.

Ikinagalak naman ng presidente ang mga plano ng Temasek Foundation lalo na ang interes na makatulong sa bansa.

“I’m happy that you’re able to come to the Philippines and I’m happy to be able to see that there are potential areas where we can participate [in],” anang Pangulo.

Nauna nang nakipagpulong ang mga opisyal ng Temasek Foundation sa mga opisyal ng Department of Science and Technology, Department of Labor and Employment at Department for Migrant Workers para mabatid kung paano makatulong sa bansa.

Ang Temasek Foundation ay Singapore-based non-profit organization na tumutulong para pondohan at suportahan ang mga programang magpapaangat sa mga komunidad sa Asya. Ito ay konektado sa Temasek Holdings na balak mag-invest sa nilulutong Maharlika Investment Fund ng administrasyong Marcos.

Kabilang sa mga nakipagkita kay Pangulong Marcos sa Malacañang ay sina Singaporean Ambassador to the Philippines Gerard Ho Wei Hong, Temasek board members Tony Tan Caktiong, Goh Yong Siang, Arich Rachmat at Senior Directors Ge­rald Yeo Teng Han, at James Chan Yong Kiat. (Aileen Taliping)