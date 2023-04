Racer Bianca Bustamante proud sa dugong Pinoy

IPINANGALANDAKAN ni Pinay racer Bianca Bustamante ang bandila ng Pilipinas habang isinasagawa ang photo shoot para lumahok sa kauna-unahang F1 Academy sa Barcelona, Spain nitong Lunes.

Inilabas ng 18-anyos na F1 racer sa kanyang social media post ang litrato ng pag-angat at pagwagayway sa bandila ng Pilipinas sa media day, matapos mapili itong isa sa papirmahin ng PREMA Racing F1 Academy noong Pebrero.

Minsang itinala ng Filipino-American F1 racer ang unang puntos sa nagdaang 2023 season ng Formula 4 UAE Championships matapos makuha ang 10th place sa Race 2 ng third round na ginahanap sa Kuwait Motor Town sa Ali Sabah Al Salem, Kuwait para sa kabuuang 15th place.

“Pinoy Ako!!! Proudly raising and racing the flag here in Barcelona,” wika ni Bustamante sa kanyang tweet. “Sincere thank you to everyone who support and believes!” (Gerard Arce)