Pinoy ex-champ Rene Cuarto babawiin nakawalang korona

IPAGPAPATULOY ni dating Filipino world champion Rene Mark “Mighty Mouse” Cuarto ang kanyang misyong mabawi ang nawalang titulo kontra undefeated Japanese slugger Ginjiro Shigeoka para sa interim Internationla Boxing Federation minimumweight title sa darating na Linggo, Abril 16, sa Yoyogi #2 Gymnasium sa Tokyo, Japan.

Lumipad na pa-Japan ang grupo ng 26-anyos mula Jose Dalman, Zamboanga del Norte kasama sina chief trainer-manager Raides “Nonoy” Neri, asawa at co-manager na si Vanessa Neri at trainer Vincent Dayaganon nitong nagdaang araw.

Magsasagupa sina Cuarto (21-3-2, 12KOs) at Shigeoka (8-0, 6KOs) para sa interim title matapos maghain si IBF titlist Daniel “Cejitas” Valladares (26-3-1, 15 KOs) ng Mexico ng medical exception.

Matatandaang si Valladares ang umagaw ng titulo kay Cuarto sa bisa ng split decision noong Hulyo 1, 2022 sa Gimnasio Revolucion sa Mexico.

Nauwi naman ang laban nito kay Shigeoka sa No Contest nitong Enero 6 sa EDION Arena sa Osaka matapos ang accidental batting na nagresulta sa 19-19 iskor sa lahat ng hurado.

Nagkaroon naman ng injury ang tubong Monterrey, Nuevo Leon na Mexican boxer upang hindi maitulak ang isang rematch sa Japanese rising star.

“I’m in good condition, I have no problem with my weight,” ani Cuarto. (Gerard Arce)