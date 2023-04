Pinay bet Princess Mary Superal kinapos sa Fundokin Ladies Golf

NAGPASOK si Princess Mary Superal ng two-under 70 sa pangalawang sunod na araw, pero nakibuhol na lang sa anim para sa pang-11 pwesto sa wakas ng Fundokin Ladies Huwebes ng hapon sa Usuki Country Club sa Oita, Japan.

Kasama ang 75 sa opening, may limang birdie (pang-4, 10, 11, 13 at 15 na mga butas) laban sa tatlong bogey (hole 9-12-14) para sa 36-34 at 1-under 215 total na may P137K (¥331,666) cash prize ang Pinay shotmaker na pinapadrinuhan ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.).

Nagkampeon sa Japan Ladies Professional Golf Association Step Up Tour 2023 Leg 4 na ito si Eri Fukuyama (67-206), wagi ng dalawang palo sa kapwa Japanese Karen Fujita (68-208) at kolektahin ang P1.4M (¥3.6M). May P731K (¥1.760M) ang huli. Tumersera si amateur Fuka Suga sa 2010 tapos ng 70.

Tumabla sa panlima sa Hanasaka Ladies Yanmar Golf Tournament sa Shiga noong Abril 6-8 si Superal na may P360K o ¥871,875 sa balik niya SUT tapos makadalawang torneo noong 2019 sa pagpang-55 puwesto at sablay sa cut. (Ramil Cruz)