PDEG chief sinibak sa P6.7B drug bust cover-up

Sinibak na sa pwesto ang hepe ng Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PDEG) na si Police Brig. Gen. Narciso Domingo kasunod ng lumutang umanong pag-cover up nito at siyam pang opisyal ng pulisya sa police sergeant na idinawit sa drug trade ng recycled shabu.

Sa reassignment order na pirmado ni Director for Personnel and Records Management Police Maior General Robert Rodriguez, inilipat si Domingo sa Office of the Chief PNP. Pinalitan siya ni Police Brig. Gen. Faro Antonio Olaguera na galing sa Logistics Service.

Epektibo ang palitan ng pwesto nitong Miyerkules, Abril 12, 2023.

Bukod kay Narcisio, kasama sa mga pinangalanan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos Jr., sina Police Col.Julian Olonan, hepe ng PDEG Special Operation Unit 4A, Police Lt. Gen. Benjamin Santos, na noon ay PNP deputy chief for operations; Police Lt. Col. Glenn Gonzales ng Quezon City Police District; Police Lt. Col. Arnulfo Ibañez, officer in charge ng PDEG SOU NCR; Police Major Michael Angelo Salmingo, deputy PDEG SOU NCR; Police Capt. Jonathan Sosongco, pinuno ng PDEG SOU 4A arrest team; at Police Lt. Ashrap Amerol, intelligence officer ng PDEG Intelligence and Foreign Liaison Division na sangkot sa umano’y cover up sa pagkakadakip kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo.

Inaresto si Mayo, dating miyembro ng Drug Enforcement Group-Special Operations Unit (SOU) sa National Capital Region (NCR) sa Quiapo, Maynila noong Oktubre 9, 2022 Unang nadakip ang drug suspect na si Ney Saligumba Atadero, 50, sa buy bust operation sa Tondo, Maynila noong Oktubre 8, 2022 kung saan narekober dito ang 990 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.7 bilyon.

Sinabi nito na mas marami pang shabu ang nakatago sa opisina ng Wealth and Personal Development Lending Inc., na pag-aari ni Mayo sa Sta. Cruz,Maynila.

Samantala, itinanggi ni Domingo ang paratang at iginiit na malinis ang kanyang konsensya dahil lahat ng operasyon ng PDEG ay may clearance mula kay PNP Chief Police Gen. Rodolfo Azurin Jr.

Nag file na rin ng leave of absence si Domingo nitong Lunes para bigyang daan ang imbestigasyon. Sa text message sa mga reporter, sinabi ni Domingo na natanggap na niya ang order at wala aniyang problema sa kanya ang pagkakaalis niya sa puwesto.(Edwin Balasa)