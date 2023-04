Mother ni young actress, demanding

Hindi nagpapakita lately ang nanay ng young actress sa set ng teleserye ng kanyang anak dahil na-boljak pala siya ng EP (executive producer) ng show.

Aba, nagde-demand pala si stage mother na bigyan ng sariling tent ang kanyang anak.

Actually, willing naman daw si stage mother na magbayad para sa extra tent, pero hindi raw mapagbigyan ang kanyang gusto dahil limited lang ang number of tents na allowed sa kalye kung saan ang kanilang regular taping location.

Kung may mapupuwestuhan lang daw sana ay napagbigyan na sana ang sariling tent para sa young actress, pero hindi nga.

Sabi ng source namin, mabuti na lang at mabait ang si young actress kaya quiet na lang ang mga taga-production sa very demanding na stage mother, ‘noh?! Hindi na talaga nagbago si mother kahit hindi na uso ngayon ang mga pakialamerang nanay, huh!

Talbog!

Raketerang star palpak pagdating sa taping

Naku, dapat pagsabihan ang raketerang star na ito dahil naiirita sa kanya ang mga taga-production na hawak sa kanyang launching series, ha!

Wala raw kasing ginawa ang kanilang bida kundi rumaket nang rumaket. Ang dami raw nitong tanggap na trabaho, kaya ang launching series niya ang naaapektuhan.

Sabi ng source namin, naiintindihan naman daw ng mga taga-production na kailangang kumita ng kanilang artista dahil marami itong pangarap at gustong ma-achieve sa buhay, pero ang siste, pagdating niya sa set, hindi niya kabisado ang dialogues sa script. Parang ni hindi niya binasa ang script na advance namang ipinapadala sa kanya. Ang ending nga, sobra ang nagiging aberya sa taping.

Naku, dapat seryosohin ni raketerang artista ang project na ito dahil launching pa naman niya ‘yon.

Mabuti nga at mabait ang kanilang direktor kaya hindi siya nakakatikim ng talak, huh!

Nakakaloka!

Tirso nakatapos na ng shooting sa Japan

Nagulat kami nang mapanood namin sa ‘Gabi ng Parangal’ ng first Summer Metro Manila Film Festival si Tirso Cruz III.

Ang alam kasi namin ay nasa Tokyo, Japan si Pip (paboritong tawag sa kanya) at nagsu-shooting ng ‘When I Met You in Tokyo’, ang reunion movie nina Vilma Santos at Christopher de Leon.

Ang tsika sa amin ng supervising producer ng pelikula na si Ms. Redgie Acuña-Magno, tapos nang kunan ang mga eksena ni Pip kaya nakauwi na ito ng Pilipinas.

Ang naiwan pa sa Tokyo ay ang misis ni Pip na si Lyn Cruz na kasama rin sa cast ng pelikula.

Biniro ko nga si Lyn na kung reunion movie ng tambalang Vilma-Christopher ang ‘When I Met You in Tokyo’, ‘yun naman ang pagbabalik niya sa pag-arte.

Anyway, so far ay wala naman daw aberya at smooth sailing ang shooting nila everyday sa Tokyo. Iba rin kasi kapag legal at may permit ang isang project at hindi sila nagkakaroon ng problema sa mga location.

Matatapos nga raw ayon sa schedule ang kanilang shooting.