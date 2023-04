Miles nagkaroon ng medical emergency

Kaya pala hindi napapanood sa ‘Eat Bulaga’ lately si Miles Ocampo ay dahil nagkaroon siya ng medical emergency last month.



Kanina sa fresh episode ng ‘Magandang Buhay’ ay ibinihagi ng aktres ang kanyang naging problema sa kalusugan na nararamdaman na raw niya bago pa matapos ang taong 2022.



“Actually habang ginagawa ko yung ‘Batang Quiapo’ parang parati akong hapong-hapo, parang parating may nakasakal sa akin, tapos hingalin po ako. So nagpa-blood test ako and it has something to do with my thyroid po. At that time, hindi siya hypo, hindi rin siya hyper so ang next step was ultrasound.



“After that, biopsy na. So sa biopsy ang sabi sa akin ng doctor ko was, ‘Two options lang, pero kahit ano kailangan natin siyang tanggalin’,” sabi ni Miles.



Dahil kailangan nang gawin ‘yung medical procedure ay kinansela niya agad ang kanyang mga guesting and other showbiz engagements.



Thankful si Miles at naging matagumpay ang operasyon dahil kung hindi raw naagapan ay baka kumalat daw ito. Sabay pinakita ang naging tahi sa kanyang leeg. Hindi sinabi ni Miles kung ano talaga ang sakit niya at kung ano ‘yung kakalat.



Anyway, may isa pa raw procedure then after no’n ay maintenance na lang daw. Naku, sana ay malagpasan ni Miles ang pagsubok na ito.

Get well, Miles!