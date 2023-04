Microsmith bibira sa PSL 21-Under

PATULOY ang programa, pag-develop at exposure ng mga manlalaro ng basketball team na Microsmith Technology System sa iba’t ibang liga.

Pilipinas Super Liga (PSL) naman ngayon ang susunod na susubukan ng Microsmith Technology System-Elite na pinamumunuan nina team captain Irus Chua at co-captain JC Yambao.

Nagpapa-tryout pa rin sila tuwing Lunes, Miyerkoles at Biyernes sa AMA University sa Project 8, Quezon City bandang alas-12 ng tanghali.

Siinusuportahan ito ng team owner na si Joseph Chua na marami na rin kampeonatong nakamit sa iba’t ibang liga pati sa abroad.

Marami na ring nagdaang manlalaro sa Microsmith kung saan ngayon ay naglalaro na sa UAAP, NCAA at mga kandidato na sa Gilas 16-under squad.

***

Nagpapalakas ang AMA Online school-based team kung saan kinuha nila muli ang PBA D-League 1st round overall pick noong 2010 na si Reed Baclig, AMA Finals MVP na si Eriz Romero at mga rookie na sina Third Del Rosario, Cymond Santos at Richard Ibo, Jr.

Lahat ay kabilang sa school-based na manlalaro na paiikutin kada laro na ginagawa ng AMA para mabigyan ng exposure ang mga mag-aaral at makamit nila ang kanilang pangarap na makatapos ng pag-aaral.

***

Binabati ko ng maligayang kaarawan ang aking maybahay na si Anne Sharlene Herrea at si Microsmith Technology System-Elite co-captain JC Yambao.

Welcome kay coach Joel Coronado bilang assistant sa AMA Online PBA D-League team.