Mhicaela Belen, Lady Bulldogs marami pang reserbang lakas

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

12:00nn — UE vs Adamson

2:00pm — Ateneo vs UST

MAITUTURING ni reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen na isa sa pinakamagandang laro ng defending champions National University (NU) Lady Bulldogs ang nakuhang panalo kontra Adamson University (dU) Lady Falcons nitong Miyerkoles sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Lumagare nang husto ang 20-anyos na reigning Best Outside Hitter ng kabuuang 20 puntos mula sa 18 atake at dalawang blocks kasama ang 11 excellent receptions upang tumabla sa second place ang NU sa 7-3 kartada kasama ang Adamson at University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses.

“Ito ‘yung pinakamalinis [namin] since Round 1,” pahayag ni Belen kasunod ng 26-24, 25-16, 25-22 panalong muli kontra Lady Falcons na natakasan nila sa dikdikang five-setter na laban noong first round. “Yung Adamson, mahirap na kalaban, madepensa. Malinis sila gumalaw. ‘Di kami nagpabaya.”

Malaki ang paniniwala ng 5-foot-7 na dati ring MVP ng juniors division, na kasalukuyang 4th best scorer ng torneo sa 145 puntos, na marami pang ibubuga ang Lady Bulldogs sa mga nalalabing apat na laro kontra Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa Linggo, University of the East (UE) Lady Warriors sa Abrill 22, UST sa Abril 26 at ang huling laro kontra Ateneo Blue Eagles sa Abril 29.

“Hindi po kami nakukuntento dapat, kahit nanalo kami. Dapat tumingin sa brighter side, na meron pa kami i-improve,” pahayag ni Belen. “Like sa errors namin, kaya pa namin siya i-minimize. And ‘yung consistency, nasa amin na ‘yun kung paano didisplinahin yung sarili namin.” (Gerard Arce)