Mas maraming trabaho sa 10K TNVS slot

Pinapurihan ng pinakamalaking transport network vehicle service (TNVS) alliance sa bansa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) dahil sa paglalaan nito ng mahigit 10,000 TNVS slots, kasabay ng pagsasabi ng alyansa na makakatulong ang naging hakbang ng ahensiya sa pagkakaroon ng mga oportunidad at trabaho sa Metro Manila at pati na sa mga kalapit na lugar.

Ayon sa TNVS Alliance of the Philippines (TAP), “Ang mga bagong slots ay magbubukas ng mga pang­kabuhayang oportunidad sa ating mga kabababayan na patuloy na naghahanap ng ibang pagkakakitaan matapos ang panahon ng pandemya.”

“Hindi na rin kami makahintay sa pagpasok ng mga bagong TNVS driver sa aming komunidad na naghahatid ng ligtas at maginhawang serbisyong pangtransportasyon na siyang karapat-dapat para sa bawat Pilipino,” anang grupo.

Kabilang sa mga lumagda sa pahayag sina Saturnino “Daddy Ninoy” Mopas ng Transport Network Vehicle Representative, Aylene Paguio ng TAP, Lisza Buscaino-Redulla ng CommUNITY Leaders Council, Gohan Nuguid ng TNVS Individual 1 Alliance, Calvin Chloe Manalo ng Unity of Leaders for TNVS Community, Walter Lugay Uy ng Philippine Metropolitan Transport Group, at Newell Garcia ng TNVS News Community.

Inihayag ng mga pinuno ng TNVS na nakikita nila mismo na patuloy na kinukulang ng mga masasakyan ang mga pasahero at kanilang binigyang-diin na naluwagan at nagpapasalamat ang mga Pinoy commuter sa LTFRB para sa mga bagong slot dahil siguradong makatutulong ito tungo sa maginhawang pagbibiyahe sa loob ng Metro Manila.