Kutsara na gawa sa patatas, nagpabilib

Iba talaga kapag mataba ang utak! Dahil kahit simpleng mga kagamitan at pagkain, madali lang gawin. Gaya na lamang ng kutsara na ito na gawa sa patatas, pwede rin bang maging patatas?

Pinost ito ng food vlogger at enthusiast na si Josh Elkin sa kanyang Facebook account kung saan mapapanood ang bago niyang content. Caption nito, “French Fry Spoons with Homemade Ketchup.”

Mapapanood sa video ang mismong paggawa niya nito. Mula sa paghahalo ng mga wet at dry ingredients, pagpapakulo, pagma-mash, pagmomolde. pagpapatigas, at syempre ang pinaka exciting, ang pagpiprito!

Nakatanggap ito ng 8.6 milyong views at positibong sentiments mula sa mga madlang pipol na tila natakam sa lutong ito ni Elkin.

Para kay Lydia Cardona, ani, “That crunch sounded enhanced.”

“Really a great idea I like those so you got to keep the recipes coming and I will be following,” puri naman ni Jackie Curry.

“I love this!!!! I’m gonna make these for our next party!!!” sabi naman ni Kaawaloa Kekauoha-Taylor.

Ikaw, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na rin ito para may kutsara ka na, may snack ka pa! (Moises Caleon)