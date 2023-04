Junna Tsukii, iba pa mag-eensayo sa Turkey

HINDI alintana ng Philippine Karate team ang panganib sa nakalipas na malakas na lindol matapos nitong ituloy ang kanilang nakatakdang pagsailalim sa tatlong linggong training camp sa Halkali Ifa sa Istanbul, Turkey.

Ang Filipino-Japanese na si Junna Tsukii, ang world No. 3 na nakakuha ng gintong medalya sa under 50kgs category sa 2022 World Games, ang nangunguna sa squad na binubuo nina Jamie Christine Lim, Arianne Isabel Brito, Remon Misu, Maryanne Jenelle Montalvo, Jayson Ramil Macaalay, Ivan Christopher Agustin, John Christian Lachica, John Matthew Manantan, John Kyle Tabilog, Alwyn Batican, Prince Izmen Louis Alejo at Kim Masayuki Torres.

Kasama ng mga atleta sina Filipino coach Junnel Perenia at Turkish coach Levent Aydemir.

Sinabi ni Aydemir na tutukuyin ng kampo ang 11 karatekas na isasabak sa Southeast Asian (SEA) Games na nakatakdang ganapin sa Mayo 5 hanggang 17 sa Phnom Penh, Cambodia.

Ang Pilipinas ay humakot ng walong tansong medalya at tumapos sa ikaanim sa likod ng host Vietnam (7 ginto, 2 pilak at 6 tanso), Indonesia (4-8-2), Malaysia (4-0-6), Thailand (0-4-5) at Laos (0-1-0) sa SEA Games noong nakaraang taon. (Lito Oredo)