Jhasmin Gayle Pascual, Benilde dehins pahihiritin Lady Pirates

Mga laro Biyernes: (FilOil EcoOil Centre)

Game 2: Best-of-3 Finals

10:00am — Awarding Ceremonies

12:00nn – San Beda vs Perpetual (Men’s)

2:00pm — Lyceum vs Benilde (Women’s)

Isang panalo na lamang ang kinakailangan ng De La Salle-College of Saint Benilde Lady Blazers upang maisakatuparan ang makasaysayang ikalawang sunod na sweep na susubukang trabahuhing husto ni spiker Jhasmin Gayle Pascual kontra sa first-timer na Lyceum of the Philippines University Lady Pirates sa Game 2 ng best-of-three championship series ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament, Biyernes, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Namumurong makuha ng defending champions ang kanilang back-to-back na titulo at ikatlong kampeonato, gayundin ang kanilang 28th straight na panalo sa tulong ni last season Finals MVP at leading MVP candidate Pascual na bumira ng natatanging doble pigura sa 15 puntos mula sa 12 atake at tatlong blocks.

“Gusto naman talaga ng team makuha iyung championship. Sabi nga ni coach (Jerry Yee), ilang beses kami maglalaro ng championship na, kaya namin magback-to-back. So ayun trabaho lang naman iyung need namin gawin para matapos lang din,” wika ni Pascual.

“So, hindi pa naman tapos iyung game eh may two pa iyon. ‘Yun naman lagi sinasabi sa amin ni coach kahit kanina na mahaba pa ito may Game 2 pa.”

Kahit man madaling dinispatsa ng Lady Blazers ang first time finalists na Lady Pirates sa bisa ng 25-17, 25-19, 25-19, hindi naman papakampante si Yee hanggng hindi naisasakatuparan ng koponan ang misyon sa nakatakdang laro sa alas-2 ng hapon.

“Marami kaming errors, marami kaming kailangan pang gawin. I try to tell them na ‘wag mag-base sa kalaban, kumbaga we need to improve ourselves,” pahayag ni Yee matapos ang laro nitong Martes. “’Yung kalaban namin dito is ‘yung sarili namin so sana magtuloy-tuloy kami.”

Inasahan naman ni Pascual ang kanyang mga kakampi na sina Jade Gentapa, middle blocker Michelle Gamit, Jessa Dorog, higit na ang kanilang ace playmaker na si Cloanne Mondonedo na nagbibigay ng lubos na magandang pamamahagi ng bola sa lahat ng kakampi, kahit na wala ang kanilang dating team captain at reigning MVP Mycah Go na nagpapagaling pa sa injury. (Gerard Arce)