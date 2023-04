Ion, Vice todo lambingan, landian sa IG 

Todo lambingan, harutan, landian sa Instagram sina Vice Ganda, Ion Perez, ha!

Magkahiwalay nga kasi ang dalawa ngayon, dahil nasa Canada na si Vice Ganda para sa concert tour niya, habang naiwan sa Pilipinas si Ion.

Sa IG post ni Vice ng mga photo niya sa Canada, agad-agad na nag-comment si Ion.

“Mahal kita!” sabi ni Ion kay Vice.

“Kaluguran daka!” sagot ni Vice kay Ion. At ‘kaloka nga na sa IG story naman ni Vice, may effort siyang gumawa ng puso gamit ang masarap na pagkain.

Makikita sa photo ang pangalan ni Ion at ang korteng puso na ‘sinangag’ na may pana, at siyempre initials ni Vice na VG.

Bongga, ‘di ba?

Miss CosmoWorld Ph mamimigay ng P1M



Pasabog ang announcement ni reigning Miss CosmoWorld 2022 Meiji Cruz sa launching ng Miss CosmoWorld Philippines, na kung saan ay siya ang chairperson.

Ginanap ang event sa Newport World Resorts, at inanunsiyo nga nila na tumataginting na P1M ang premyo na buong-buo nilang ibibigay, ha!“It is our mission to provide life-changing value, enhancing opportunities for deserving and world-class Filipinas.



“Today, women empowerment is not only limited to promoting a woman’s sense of self-worth, their ability to make their own choices, and their ability to influence social change for themselves and raising the status of women through education, awareness, and equality, but also by achieving financial independence through financial literacy,” sabi ni Meiji.

Bukas ang beauty pageant para sa mga ipinanganak na tunay na babae na may edad na 18 to 27, na walang anak, o walang asawa o hindi pa kinasal.

At mas bongga nga na walang height requirement, kaya pasok ang mga babaeng hindi nabigyan ng nakakalulang tangkad.

At dapat din daw abangan ang korona nila, na pinag-isipan, at mamahalin talaga, na ginagawa sa kasalukuyan ng fashion designer at crown maker na si Manny Halasan.

Siyempre, ang mananalo sa pakontes na ito ay magiging representative ng Pilipinas sa Miss CosmoWorld 2023, na gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia.

At ang premyo na posibleng mapanalunan ay US$100,000.00, ha!

Siya nga pala, sumuporta rin kay Meiji ang mga kapwa beauty queens na sina Chelsea Fernandez (Bb. Pilipinas Globe 2022), Maureen Montagne (Miss Globe 2021), at Gabrielle Basiano (Miss Intercontinental Ph 2022).Anyway, katuwang niya sa Miss CosmoWorld sina Rodin ‘Rodgil’ Flores (National Director), Joe Guilas (Advisor), Atty. Adel Reyes (Legal Counsel), at Laurens Jan ‘Didis’ Domingo (Business Consultant).Ang grand coronation night ng Miss CosmoWorld Philippines 2023 na inorganisa ng Cosmic Beauty Inc., ay may tentative date na September 28, 2023.