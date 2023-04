Home Masters namuro sa 9th UNTV Cup semis

Mga laro sa Linggo: (Paco Arena, Manila)

2:00pm – GSIS vs PNP

3:30pm – OP-PMS vs NHA

5:00pm – GSIS vs Judiciary (EFO)

LUMAPIT sa semifinals ang NHA Home Masters matapos sikwatin ang 72-64 panalo kontra PNP Responders sa quarterfinal round ng 9th UNTV Cup nitong Martes sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Sinadalan ng Home Masters si former UST star Bennett Palad para ungusan ang Responders sa second quarter, 25-13, tungo sa pang-pitong panalo sa 10 laro.

Kailangan pa ng NHA na matalo ang OP-PMS sa Linggo upang sumampa sa Final Four sa event na nakataya ang P3M top prize.

Itinarak naman ng Trailblazers ang 6-4 karta matapos nilang talunin ang GSIS Furies, 86-79, salamat kina Jhon Kenneth Aljard at Roverick Abalos na nagsanib ng 50 points at 31 boards.

Kinalos naman ng AFP Cavaliers ang Ombudsman Graftbusters, 67-60, sa Executive Face-Off.

Nagtala sina Alvin Vitug at Antonio Lustestica ng 19 at 14 markers, ayon sa pagkakasunod, para sa Home Masters.

Nalasap ng PNP at GSIS ang pang-limang talo sa 10 laro.

Ang top two teams pagkatapos ng single round ay makakasama ang early semifinalists Judiciary Magis at AFP Cavaliers. (Elech Dawa)