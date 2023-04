Ghost Ship sa Panaginip

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nanaginip na ng ghost ship o di man kaya ghosts in ship?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Sumangguni sa Misteryo si Joms ng Makati kung ano ang ibig sabihin na nanaginip siya ng ghost ship at may ghosts sa ship.

Inalam natin kung paano niya nakita ang ghost ship o ghosts sa ship sa panaginip.

Misteryo: “Paano mo ba nakita yung ghost ship sa dream mo?”

Joms: “Actually nakasakay daw ako sa ghost ship pero noong una akala ko talagang nasa loob ako ng ship talagang totoong-totoo ang experience sa dream para ngang hindi dream. I was actually there on board the ship.”

Misteryo: “So paano mo nasabing ghost ship yun na para sayo ay totoong-totoo naman?”

Joms: “At first parang normal na tao sila yung mga nakakasalamuha ko then gradually unti-unti silang nawawala sa paningin ko hanggang sa wala na sila. So yung inakala ko na madaming tao sa ship yun pala nag-iisa lang akong tao dun kaya natakot ako.”

Misteryo: “Wow! So naglaho pala sila. Pero teka meron ka bang interaction with anyone sa ship? Yung may nakausap ka?”

Joms: “Meron isang Japanese girl siya nagtataka nga ako marunong daw ako mag-nihonggo eh in real life arigatoo gozaimasu lang alam kong bigkasin. Bakit ganun?”

Misteryo: “I see, I presume memory mo yun sa past life mo yung dream mo kaya kabisado mo ang Japanese language. Embedded ang past life memory na yan sa soul mo. Meron silang gustong sabihin sayo maybe your guide about your past life na minumulto ka. I think that Japanese girl could be one of your spirit guides kaya siya ang nakaka-interact mo. Nakilala mo ba siya?”

Joms: “Yes her name was Mary. But I felt she’s my gf in my dream napaka-close niya sa akin. I felt love with her.”

That’s exactly the key word love. Yan ang isa sa feeling natin when we meet our spirit guides in dreams. Kayo baka may katulad kayong dream like Joms’ please email at misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.

Ni Rey T. Sibayan