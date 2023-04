Erich mas gumanda nang mag-asawa

After 6 months, nagpakita ulit si Erich Gonzales sa Instagram.

At sabi nga ng netizens, larawan ng isang maganda, kuntento sa buhay, ang nakikita nila kay Erich.

At hirit pa ng fans, lalo ngang gumanda si Erich ngayon.

Anyway, sakay ng isang yate, patawa-tawa lang ang aktres habang natatalsikan siya ng tubig sa mukha. At siyempre, miss na miss na rin siya ng fans niya na makitang umaarte sa harap ng kamera.

Anyway, noong March 31 ay sumalang din si Erich sa interview sa YouTube channel ng Star Magic. Doon ay kinuwento rin niya ang journey niya sa kung paano siya naging artista.

Sabi nga niya, ang pinaka-memorable na teleseryeng nagawa niya ay ang ‘Katorse’, dahil doon daw nagsimula ang lahat, doon nga siya unang naging bida.

But again, miss na miss na siya ng kanyang fans. At nanawagan na nga ang fans sa Dreamscape na bigyan ng serye ang idolo nila.

“Direk Lauren, Dreamscape, sana magkaroon na ng serye si Erich. Please, sobrang miss na namin siya sa TV.”

“We miss Erich since she got married. Hope she returns to showbiz teleserye soon.”

“We miss Inday Erich. Hoping na magkaroon siya ulit ng project.” (Dondon Sermino)