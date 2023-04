Epekto ng trapik! Kelot kumaldag sa mga sasakyan

Humakot ng kwelang reaction sa social media ang trip ng isang lalaki na tila ginawang stage ang kalsada habang hindi umuusad ang mga sasakyan sa NLEX.

Sa post ni Kenneth Obioha (@kennethobioha) makikita ang lalaki na kumakaldag habang nasa NLEX. Caption niya rito, “Traffic kasi sa nlex yaa kaya napasayaw bigla #fyp #trafficnlex #foryou.”

Mapapanood sa video si Kenneth suot ang puting sando na animo’y napagtripan ng kanyang mga kaibigan na sumayaw sa kalsada dahil nga naipit sila sa mabigat na traffic.

Dinig ang halakhakan ng kanyang mga kasama dahil sa ginawang ito ni Kenneth na talaga namang go na go ala-kaldag king!

May higit 2.6 milyong views at libo-libong comment na ang nasabing video.

Sabi ni @isla.g7, “These are the friends you wanna hangout with! Epicccc.”

Tila namukhaan naman siya ng user na si @kerryan4, aniya, “Oyy nasa kabilang kotse lng ako.”

“Kaysa mainis sa traffic, enjoyin n lang,” komento naman ni @supereonvix.

“It’s TRAFFIC season hahaha,” dagdag pa ni @Jadii.

Ikaw, keri mo ba ang ganitong trip? (Moises Caleon)