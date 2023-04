David pinutakti sa Twitter dahil sa lola

Iba talaga ang karisma ni David Licauco, ha! Imagine, ang isang photo na naglalakad siya na kasama ang lola niya, nag-number 1 trending agad-agad sa Twitter.

Sabi nga ng fans, mas lalong lumakas ang karisma ni David dahil sa pagmamahal niya sa kanyang lola. Aminado naman si David na lola’s boy talaga siya.

At para sa mga faney, perfect boy talaga kapag lola’s boy. Kasi nga, ang batang lumaki sa lola, matulungin, magalang, mapagkumbaba.

Heto nga ang comment nila sa photo na kasama ni David ang lola niya:

“How can you unlove this man? Indeed Mr. Perfect. Our best boy.”

“Paano mo siya hindi hahangaan? Mapagmahal sa pamilya, lalo na sa lola. Nakakataba ng puso.”

“Sobrang maginoo, na kahit busy ka, ‘pag si lola ang nag-request, hindi ka makatanggi, oo agad.” (Dondon Sermino)