Cebu football kakana sa Kampeon’s Cup

ANIM na koponan sa pangunguna ng Cebu ang tampok sa inaugural na edisyon ng Kampeon’s Cup, isang seven-a-side football league, na magaganap sa Abril 15-16 sa McKinley Hill Stadium sa Taguig.

Nasa Group A ang Pampanga, Muntinlupa at Bonifacio Global City sa dalawang araw na torneo, habang ang Cebu, Palawan, at Bantangas ay nasa Group B.

May single round-robin affair ang group phase sa Sabado, kung saan ang nangungunang dalawang koponan ay uusad sa crossover semifinals. Ang semis ay magaganap sa Linggo, na susundan ng labanan para sa ikatlong pwesto at ang finals.

“Ito talaga ang gusto naming ipakita, that football is alive in other parts of the country,” sabi ng dating Philippine Azkals skipper na si Anton del Rosario, ang founder ng 7s Football.

“Nais naming magbigay ng mga pagkakataon sa mga manlalaro,” dagdag niya. “Umaasa kami na patuloy na lumago.”

Mula sa anim na koponan sa kanilang inaugural edition, plano ni Del Rosario na palawakin sa walong koponan o maging 12 para sa susunod na edisyon.

Tampok ang Team Batangas ni coach Tyron Regalado kung saan ang roster ay pinunan nina Camille Pagara, Allea Niña Bacani, Janna Mae Carandang, Audrey Brenth Ramilo, Fatima Quimit, Swatchel Benette Espina, Erika Mae Miguel, Therese Isabel Trinidad, Kyla Louise Bauan, Gladys Ramiro, Jessa Wela Culanag, Trexi Mira, Iric Pohla Mayor, Francine Marie Sandoval, at Cristina Parallon.

Sa Team BGC ni coach Shane Cosgrove katuwang si Patrick O’Neill. Kabilang sa mga manlalaro sina Charisa Lemoran, Shelah Cadag, Kim Pariña, Irish Navaja, Joyce Semacio, Dagz Elauria, Dai Dolino, Maegan Alforque, Anaiah Sotto, Dea Ferrer, Agot Danton, Demely Rollon, Anna Mae Mermal, Gucci Bedia at Arjhane Bolivar.

Ang Team Cebu ay tinuturuan nina Alexandra Monica Cubon at Reymart Cubon. Kasama sa kanilang roster sina Denise Angela Lood, Jolina Colon, Danielle Sofia Nina Daria, Kyza Stephan Colina, Jade Anne Ray Surig, Jospher Halili, Pearl Gabrielle Rivera, Shandra Gayle Colina, Michelle Marie Seno, Peeve KC Layague, Mailyn Lozano, at Ayana Marie Gaitera . (Lito Oredo)