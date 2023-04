Bodega sa Bulacan sinalakay P20M ismagel na TV, computer unit bumulaga

Sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) at Philippine National Police (PNP) ang isang bodega sa Guiguinto, Bulacan na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahgit sa P20 milyong halaga ng mga ipinuslit sa bansa na mga television at computer set.

Sinugod ng mga miyembro ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS), PNP at Revenue Collection Monitoring Group (RCMG) ang bodega ng ECOM Electronics Reconditioning Services sa Guiguinto, Bulacan nitong Miyerkoles ng umaga sa bisa ng Letter of Authority (LOA) na pirmado ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio.

Bumulaga sa mga awtoridad ang iba’t-ibang laki ng Smart TV, computer system units, makinang ginagamit sa lamination, raw materials para sa reconditioning at repair at iba pa.

Matapos ang ginawang pag-iimbentaryo, pansamantalang ikinandado ng grupo ang storage facility na may mga BOC seal at post na 24/7 duty detail sa entrance at exit gate ng warehouse.

Inatasan din ang mga may-ari ng warehouse na magpakita ng mga kaukulang dokumento sa pag-import o proof of payment ng mga nasabing electronics. (Juliet de Loza-Cudia)