Bicolana artist sasabak sa int’l doodle contest

Matapos tanghalin na national winner ng Red Bull Doodle Art competition, nakatakdang sumabak sa international contest ng Bicolana artist na si Sheen Jacobo.

Dahil sa pagkapanalo niyang ito, si Jacobo ang magiging official representative ng Pilipinas sa 3rd Red Bull Doodle Art World Finals na gaganapin sa Amsterdam, Netherlands sa darating na ika-25 Mayo kung saan kakalabanin niya ang humigit-kumulang 60 National Winners ng iba’t ibang mga bansa sa mundo.

Ang mga obra ni Sheena ay inspired umano sa mga pelikula na kanyang na-eenjoy na panoorin.

Inamin din niya na hindi umano niya inaasahan na mananalo siya sa naturang kompetisyon dahil wala siyang passport.

Samantala, 2nd place naman ang medical student na si Lexi Cruz habang ang business owner na si Alex Rafael ang nakasungkit ng ikatlong pwesto.

Puno ng pagpapasalamat si Sheena sa tagumpay niyang ito. Aniya sa kanyang Facebook post, “Thank you very much, Red Bull Philippines. I thank my sister and her friends, who cheered for me during the event. Thanks to my parents, relatives, and friends, who have supported me since day one. Thanks to Red Bull Ph, and the people who cheered my name last Saturday night. You guys are the best. Red Bull deserves all the credit.” (Moises Caleon)