Bantag, Zulueta arestuhin

Naglabas ng warrant of arrest ang korte sa Muntinlupa para dakpin sina dating Bureau of Corrections (BuCor) director General Gerald Bantag at kanyang deputy na si Ricardo Zulueta kaugnay sa pagkamatay sa loob ng New Bilibid Prison (NBP) ng isa sa umano’y mga middleman sa pagpaslang sa brodkaster na si Percival “Percy Lapid” Mabasa noong nakaraang taon.

Inilabas ni Regional Trial Branch (RTC) Branch 206 Presiding Judge Geber Gito ang utos laban kina Bantag at Zulueta noong Abril 12, 2023 kaugnay sa pagpatay umano kay Jun Villamor sa loob ng pasilidad noong Oktubre 18, 2022, ilang oras matapos na lumantad sa publiko ang self-confessed killer ni Mabasa na si Joel Escorial, 39 anyos.

Ito’y matapos lumitaw sa pangalawang awtopsiya ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na sinupot ng plastic si Villamor kaya ito namatay at hindi dahil sa sakit. Nakasaad sa kautusan na kahit sinong awtoridad ng batas ang maaaring dumakip sa mga akusado.

Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kaso.

Sinabi naman ng legal counsel ni Zulueta na si Atty. Lauro Gacayan na hindi pa nila natatanggap ang arrest warrant.

Noong Marso 14 nang kasuhan ng Department of Justice (DOJ) sina Bantag at Zulueta para sa dalawang bilang ng murder sa pagpatay kina Mabasa noong Oktubre 3 at Villamor noong Oktubre 18 ng nakaraang taon. (Betchai Julian)