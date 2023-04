2 timbog sa pekeng lisensya ng baril, sikyo

Natimbog ng Philippine National Police- Civil Security Group (CSG) ang dalawa katao na sangkot sa paggawa ng mga pekeng License to Own and Possess Firearms (LTOPF) at pekeng lisensya ng mga security guard sa ikinasang entrapment operation sa Sta. Cruz. Maynila.

Sa press briefing kahapon sa Camp Crame, iprinisinta ni CSG Director Brig. Gen. Benjamin Silo Jr., ang mga suspek na sina Vicky Genabe, 38, at Isidro Pagaduan, 37.

Sinabi ni Silo na nakumpirma sa kanilang intelligence report na naniningil ng P1,500 ang mga suspek at sa loob ng dalawang oras ay maaari nang makuha ang pekeng dokumento ng LTOPF at PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies (PNP-SOSIA).

Narekober sa lugar na pinagtatrabahuan ng mga suspek ang isang set ng computer na may printer, dalawang printed na kopya ng PNP-SOSIA ID, tatlong piraso ng ibat-ibang pekeng ID at P500 marked money na ginamit sa operasyon.

Nauna rito’y dinadagsa na umano ng reklamo ang PNP sa mga pekeng lisensya ng baril at pekeng ID ng mga security guard dahilan upang paimbestigahan nila ito. (Edwin Balasa)