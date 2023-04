1.9M gov’t employee sasahod ng bigas

Ipinalabas ng Department of Budget and Ma­nagement (DBM) ang mahigit isang bilyong piso sa National Food Authority (NFA) para sa one-time rice assistance sa lahat ng empleyado ng gobyerno.

Pinirmahan ni DBM Secretary Amenah Pangan­daman nitong April 12, 2023 ang Special Allotment Release Order (SARO) na nagkakahalaga ng P1.182 billion bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan ng mga manggagawa ng gobyerno sa kanilang pangangailangan gaya ng bigas.

“As directed by President Ferdinand R. Marcos Jr., we shall ensure the welfare of our government workers by giving them assistance for their household needs and, at the same time, boosting the production of our rice farmers,” ani Pangandaman.

Ang one-time rice assistance ay ipapamahagi sa 1,892,648 empleyado ng gobyerno, kabilang na ang mga job order (JO) at contract of service (COS) personnel.

Sa ilalim ng Administrative Order no. 2 na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr., iniutos nito ang one-time rice assistance ng tig-25 kilo ng bigas sa lahat ng kuwalipikadong empleyado at kawani ng gobyerno na aktibo pa rin sa serbisyo hanggang November 30, 2022. (Aileen Taliping/Prince Golez/Eileen Mencias)