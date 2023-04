Zion Williamson, iba pa ekis sa NBA Play-In

EKIS ang forward na si Aleksej Pokusevski sa Thunder matapos ma-injury ang tuhod kaya out sa Play-In matchup Miyerkoles kontra sa New Orleans.

Sumailalim naman ang small forward na si Kenrich Williams noong Marso 7 sa matagumpay na surgery para ayusin ang scapholunate ligament sa kanyang kaliwang palad.

Out din ang power forward na si Chet Holmgren dahil sa paa na isinailalim sa matagumpay na kinailangan ng secondary procedure Martes upang alisin ang isang hardware mula sa kanyang inisyal na Lisfranc surgery noong Agosto.

Huling inulat na nasa injury list si Ja Morant tatlong araw na ang nakalipas sa laban ng Thunder at Grizzlies.

Inihayag naman ng New Orleans Pelicans na ang point guard nito na si Jose Alvarado ay hindi makakalaro sa laban nito kontra sa Oklahoma City. Si Alvarado ay matatandaang nagtamo ng tibia injury noong Pebrero.

Maliban kay Alvarado, posibleng hindi din makalaro ang power forward na si Larry Nance Jr na day-to-day ang estado dahil sa left ankle soreness.

Hindi din makakabalik sa laro ang power forward na si Zion Williamson na may hamstring at ang forward na si E.J. Liddell na kahit may (knee ay pumirma ng two-way contract sa Pelicans noong Linggo. (Lito Oredo)