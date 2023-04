Tuloy-tuloy na serbisyo ni PBBM, Kongreso at Ako Bicol

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Patuloy pong nakatuon ang Ako Bicol Party-list sa paglilingkod at pagbuo ng matatag na koneksyon sa ating mga kababayan. Naniniwala tayong ang tunay na serbisyo publiko ay mahalaga sa tagumpay ng ating bansa kaya dapat magtrabaho tayo nang walang kapaguran upang tuparin ang pangakong ito.

Tuwing Lunes, ating isinasagawa ang People’s Day sa North Gate ng Batasang Pambansa sa Quezon City kung saan nakikinig at tumutugon tayo sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan.

Gustong nating marinig ang tinig ng ating mga kababayan, at agaran tayong umaaksyon upang maibsan ang kanilang mga alalahanin, kabilang ang mga kahilingan para sa tulong medikal at libing. Ito’y bahagi ng ating pangako sa sambayanang Pilipino kaya’t patuloy nating tutuparin ang tungkuling tumulong sa mga nangangailangan.

Nauunawaan natin na marami tayong kababayan na nahaharap sa mahirap na sitwasyon, at napakalaking karangalan na makatulong tayo sa anumang paraan.

Pinagsisikapan nating gumawa ng makabuluhang pagkakaiba sa buhay ng mga taong pinagsisilbihan namin. Ang People’s Day ay isa lamang sa maraming paraan upang makaugnayan ang ating mga kababayan at marinig ang kanilang mga hinaing.

Umiikot din po tayo sa ating mga kababayan sa Bicol upang maibigay ang pagkalinga at serbisyong pang-kalusugan. Bilang isang Bicolano, batid ko ang kahalagahan nang maayos na kalusugan kaya hindi po tayo tumitigil hangga’t ‘di natin natutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan.

Isa sa mga hakbang na ating ginagawa upang tugunan ang pangangailangang medikal ng ating mga kababayan ay ang paghahatid ng medical at dental missions sa mga bayang malalayo tulad na lang ng ginawa nating Tarabangan Caravan sa People Centrum sa bayan ng Manito, Albay.

Higit 600 kababayan natin ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal sa Manito. Karamihan sa kanila ay nakakuha ng libreng check-up at konsultasyon at maging dental services. Nagbigay din ang Ako Bicol ng libreng masahe at gupit sa ating mga kababayan. Nagkaroon din tayo ng local recruitment activity sa caravan.

Lubos akong nagpapasalamat sa ating mga katuwang na walang sawang sumusuporta sa ating mga programa tulad ng Provincial Government of Albay; Department of Health; Sunwest Care Foundation, Inc.; Manito Municipal Government; 2D Albay; Tanchuling General Hospital; Children International; Rotary Club of Metro Legazpi; Gardenia; Uni-Soft; at Eve Gate.

Kasabay ng ating pagbisita sa Manito, malugod nating ibinalita na sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, maipapatayo na ang 20-storey high na pampublikong ospital sa lungsod ng Legazpi, Albay.

Malaking tulong ito sa mga taga Albay at karatig-probinsya upang masiguro ang kanilang mabuting kalusugan. Hindi na nila kailangang lumayo upang makakuha ng magandang serbisyong medikal. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang pagkakaroon ng access sa tamang gamot at mga dalubhasang doktor.

Pinag-aaralan din po natin ang posibilidad ng pagtatayo ng super health center sa Manito upang magkaroon tayo ng mas malapit na pasilidad na tutugon sa pangangailangang medikal ng ating mga kababayan doon.

Ito po’y para hindi na nila kailangang bumiyahe nang malayo upang makakuha ng serbisyong pang-kalusugan. Mas magiging mabilis at maaasahan ang pagtugon ng ating lokal na pamahalaan sa mga pangangailangan sa kalusugan ng ating mga kababayan.

Sa tulong ng ating pamahalaan at sa ating pagtutulungan, nawa’y magkaisa tayo upang mabigyan ng tamang serbisyong pang kalusugan ang ating mga kababayan. Ang pagkalingang ito ay isa sa mga mahahalagang haligi ng pagpapalakas ng ating komunidad.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!