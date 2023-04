‘Tigasing’ pulis utas sa ambus

Isang pulis na kilalang ‘terror’ at kalaban ng mga tulak sa iligal na droga ang nasawi matapos itong ratratin ng grupo ng mga suspek habang lulan ng kanyang kotse sa bayan ng Kabacan, Cotobato noong Martes.

Kinilala ang biktima na si Staff Sgt. Abejay Dandan, nakatalaga sa Drug Enforcement Unit ng Cotabato Provincial Police Office (PPO) at kilala umanong hindi nagpapa-areglo sa mga nahuhuli niyang sangkot sa iligal na droga.

Sa rekord, higit sa 20 mga high-profile shabu dealer ang naipakulong ng biktima sa lalawigan alinsunod sa isinusulong ng pamahalaan na giyera kontra iligal na droga.

Sa ulat ng pulisya, nangyari ang pananambang sa biktima sa national highway na sakop ng Barangay Katidtuan ng nasabing bayan bandang alas 8:05 ng gabi.

Sakay si Dandan ng kanyang itim na Toyota Innova nang tambangan ng mga suspek na naka-abang sa gilid ng daan lulan ng grey na pick-up truck at isa pang sport utility vehicle (SUV), gamit ang M16 assault rifles.

Samantala, inatasan ni Brig. Gen. Jimili Macaraeg, director ng Police Regional Office-12, ang Cotabato PPO at mga hepe ng pulisya sa Carmen at Kabacan na magtulungan para mabilis na madakip ang mga suspek at mabigyan ng hustisya ang sinapit ng isa nilang magaling at matinong alagad ng batas.(Edwin Balasa)