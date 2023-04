Sokpa sa NBA playoffs! LeBron James, Lakers nakalusot sa overtime

MAKALAGLAG-SILYA ang sequence sa final seconds ng fourth quarter sa kasagsagan ng rally ng Lakers bago nangailangan ng extra five minutes para ipagpag ang Minnesota 108-102 sa Western Conference play-in game nitong Martes.

Ibinaon ni Dennis Schroder ang tie-breaking 3-pointer mula sa pasa ni LeBron James 1.4 seconds na lang sa regulation.

Nagmamadali ang Timberwolves, 0.1 sa orasan ay napakawalan na ni Mike Conley ang tres sa sulok nang matapakan ni Anthony Davis ang kanyang paa.

Ibinaon ni Conley ang tatlong free throws 98-98 tungo sa overtime.

“That was totally on me,” bulalas ni Davis, may 24 points at 15 rebounds. “He faded out of bounds where I was going. But it goes back to next-play mentality, and we got it done in overtime.”

No. 7 sa West ang LA, haharapin ang No. 2 Memphis sa first round.

Nagsumite si James ng 30 points, 10 rebounds.

Tumapos ng 21 markers si Schroder.

Umahon mula 15-point down ang Lakers, diniyeta sa 7 points ang Wolves sa final 11 minutes mula kalagitnaan ng fourth.

Binitbit ng 24 points ni Karl-Anthony Towns at 23 ni Conley ang Minnesota, i-ho-host sa Sabado (araw sa Manila) ang winner sa Pelicans-Thunder play-in para pag-agawan ang last spot sa playoffs. (Vladi Eduarte)