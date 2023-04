Sharon namili sa Hermés

Nakapag-shopping na uli ang Megastar na si Sharon Cuneta sa luxury brand na Hermés. Nagawa ito ni Sharon bago siya lumipad pabalik ng Manila sa Los Angeles International Airport. Kaya parang ipinakita niya na rin na ‘can afford’ siya na bumili ng nasabing brand.

Kung matatandaan, last year, nag-post si Sharon na bibili lang daw sana siya ng belt sa Hermés sa South Korea, pero hindi siya pinapasok. Kaya naman sa bago niyang post, ipinakita niya talaga ang hawak at biniling bagong belt at sa kanyang caption, “Finally got my new Hermés belts (my 20++ year old one are still too tight!) Pero lapit na! Plus a few other things at the LAX Hermés store! Ang bait nila, napabili pa ko tuloy ng iba. I’ve always loved their cashmere throws too so got myself a couple of new ones plus bracelets! Thank you to S.A. Miss Ivy for the great service.”

Pero sa dulo, may pa-hashtag ito na, “Wala nang isyu ha!”

Sey naman ng isang netizen, “Sana makita ng sales person ng Hermés sa Seoul.”

‘Yun na!