Rochelle nami-miss pag-aalaga sa anak

Nami-miss na raw ni Rochelle Pangilinan ang pag-aalaga ng 24/7 sa anak nila ni Arthur Solinap na si Shiloh Jane.

Dahil sa taping niya ng ‘Mga Lihim ni Urduja’, halos hindi na raw niya naaabutan na gising ang anak sa kanilang bahay. Nakasanayan na raw kasi ni Shiloh na palaging nasa bahay ang kanyang parents noong magkaroon ng pandemya.

Ayon kay Rochelle, isa raw sa pinagpasalamat niya sa pandemya ay nakita nila ni Arthur ang paglaki ni Shiloh, “Nag-usap nga kami minsan, tuwing umaga kasi nag-spend time talaga kami sa kanya and hindi ko alam kung magiging thankful ako sa ano, sa pandemya, kasi grabe ‘yung bonding naming pamilya. Pinakita sa amin ni God na ito ‘yung gift ko sa inyo. Tuwang-tuwa kami ni Art kay Shiloh every day, as in every day may bago siya, nasasaksihan namin ‘yon, kung paano siya lumaki.”

Kaya bumabawi raw Rochelle sa anak kapag nalibre siya sa trabaho.

“Saving grace namin no’ng pandemya si Shiloh, na imbes na malungkot kami, siya talaga ‘yung naging ilaw talaga. Kaya inaayos namin ni Art lahat ng oras namin para may oras kami palagi kay Shiloh.” (Ruel Mendoza)