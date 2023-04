PrimeWater ni Villar nanibak ng mga obrero

Sumugod ang mga empleyado ng Bacolod City Water District (BACIWA) sa head office ng Civil Service Commission sa Quezon City upang magprotesta dahil sa ilegal na pagsibak sa kanila ng PrimeWater Inc.

Ang PrimeWater na pag-aari ng pamilya nina Senator Cynthia at Mark Villar ay pumasok sa joint venture agreement sa BACIWA noong 2020.

Ayon sa Bacolod City Water District Employees Union (BEU), iniutos na ng CSC Region 6 na ibalik na sa trabaho ang 60 na regular na tauhan noon pang 2021. Hindi ito pinatupad ng joint venture at inangat ang kaso sa CSC Main Office.

Nanawagan si BEU President Leny Espina sa CSC na bigyan ng hustis­ya ang mga tauhan ng BACIW­A na halos tatlong taon nang walang trabaho.

Ayon sa 38-pahina na desisyon ni CSC director Nelson Sarmiento na inilabas noong Agosto 20, 2021, ang ginawang reorganization ng BACIWA-PrimeWater sa water district ay ginamit lamang na dahilan para tanggalin ang 60 tauhan nito na miyembro ng unyon ng BACIWA at hindi para gawing mas maayos at mas matipid ang pamamalakad sa water district.

Sabi ni CSC director Nelson Sarmiento, “there is a strong indication that the organization was motivated not for the interest of economy and efficiency, but as mere subterfuge to circumvent Espina, et al’s right to security of tenure,”

Aniya, idinideklarang redundant ang isang posisyon sa plantilla kung higit pa ito sa pangangailangan ng tanggapan. Sa kasong ito, hindi aniya napatunayan ng BACIWA na kailangan tanggalin ang 60 at hindi sapat na idedeklara lamang na bakante ang kanilang mga posisyon. (Eileen Mencias)