Pokwang nawala na ang jinx sa buhay

Pagbalik na pagbalik ni Pokwang sa bansa mula sa naging series of shows nila ni K Brosas sa Amerika (kunsaan nagkaaberya pa sa last two shows nila), sinalubong na ang Kapuso comedienne ng bagong trabaho.

Ang movie kasama si Eugene Domingo at Agot Isidro, ang ‘Becky and Badette’ at sa direksiyon ni Jun Lana ang bago niyang trabaho.

Balik taping na rin siya ‘TiktoClock’ ng GMA Networks.

At sa lahat ng ito, tila may pinariringgan o parunggit ito sa taong ‘jinx’ daw sa buhay niya.

Sey niya sa kanyang Instagram stories, “Thank you papa God sa maraming blessings at trabaho. Salamat po sa mga nagtitiwala pa rin sa aking talento. So alam na sino ang jinx sa buhay ko. Hahahaha.”

Siyempre, gets na agad ng lahat kung sino ang ‘Jinky Oda’ na tinutukoy ni Pokwang at obvious na ang dati niyang partner ‘yon na si Lee O’ Brian. (Rose Garcia)