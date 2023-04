Piolo dinadaga ang dibdib kay Ibarra

Dinadaga ngayon ang dibdib ni Piolo Pascual sa panibagong hamon na haharapin niya para sa kanyang karera.

Sa post ni Piolo, makikita ang poster ng kanyang musical play na pinamagatang ‘Ibarra’, kung saan in-character dahil naka-costume ang aktor.

Sa parehong post, mapapanood ang na nag-i-ensayo si Papa P ng kanyang mga kanta sa loob ng sasakyan.

Ayon kay Piolo, matagal na niyang pangarap ang lumabas sa isang musical production.

Dahil nalalapit na simula nito, hindi niya maiwasang hindi kabahan.

“And it’s time to fulfill this lifelong dream… #Ibarra season starts now..nervour but definitely excited to go back to theater after 30 years. Hope to share this with you soon. Tickets will be out 3rdweek of April at Ticketworld.”

Ang 30 years na tinutukoy niya ay ang pagsampa niya sa teatro sa UST, noong newcomer pa lang siya sa entertainment industy.

Bagamat solo, masasabing gaya-gaya si Piolo sa KDLex na nagkaroon ng musical play, at kay Kim Molina sa isang fantasy musical stage project.

Ngayong June mapapanood ang ‘Ibarra’ sa CCP.

Kim, John ipinagbunyi si KaladKaren

Nangunguna sa pagbalandra ng kanilang kasiyahan sina Kim Chiu at John Lapus sa pagkakapanalo ng kauna-unahang transwoman ng bansa na si KaledKaren na nabigyan ng best supporting actress award, at ito ay mula sa nakaraang Metro Manila Summer Film Festival 2023, para sa pagganap nito sa ‘Here Comes The Groom’.

Nagsusumigaw ang tweet ni Kim sa ilalim ng news update sa pagkakapanalo ni Kaladkaren.

“CONGRATS KALADKAREN! HUSAY MO TALAGA MARSIE!!!” anya.

Binigyan ni Kim ng ilang applause icon ang mensahe niya at dalawang rainbow bilang pakikibahagi ng girlfriend ni Xian Lim sa LGBTQ+ community na kinabibilangan ng impersonator-comedianne.

Napasigaw ng “Bongga!” si John Lapus sa kanyang pagbati kay KaladKaren sa naitala nitong history, at saka inihanay kay Iya Mina na unang transwoman na nanalo ng best actress sa Cinema One Originals Film festival nong 2018.

Si KaladKaren ay si Jervi Li sa tunay na buhay at babae na ang pantukoy sa kanya kahit sa Wikipedia na ang nakalagay ay as Filipino actress.