PBBM, VP Sara kinabig tiwala ng mga Pinoy

Malaki pa rin ang tiwala ng mga Pilipino sa pamumuno nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, ayon sa resulta ng survey ng Pulse Asia na nilabas nitong Miyerkoles.

Base sa survey na isinagawa noong March 15-19 na nilahukan ng 1,200 respondents, nakuha ni Marcos ang approval rating na 78%, habang si Duterte naman ay 83%.

“Majority approval scores are enjoyed by the president and the vice president in all geographic areas and socio-economic groupings,” ayon sa Pulse Asia.

Ang kanilang ratings ay halos walang pinagbago kumpara sa survey noong November 2022.

Kinabig din ni Marcos ang trust ratings na 80%, habang si Duterte ay 85%.

Tabla naman sina S­nate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez sa approval rating na 51%. Ang trust ratings ng dalawa ay 48% at 44%, ayon sa pagkakasunod.

Si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo naman ay may approval at trust ratings na 43% at 39%, ayon sa pagkakasunod.

Ang tatlong isyu na nais ng mga respondent na tutukan ng gobyerno ay ang problema sa inflation (60%), umento sa sahod (44%), at paglikha ng trabaho (30%).

Kabilang sa mga maiinit na isyu noong isinagawa ang survey ay ang pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, ang pagpapatibay ng Kamara sa resolusyon at panukala tungkol sa Charter Change, ang Mindoro oil spill at ang 4 na karagdagang military bases na maaaring gamitin ng Estados Unidos sa ilalim ng Enhanced Defense Coo­peration Agreement.