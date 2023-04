Obrero kinuyog, binigti ng mga kawalwalan tsugi

Patay ang isang construction worker matapos umano itong kuyugin at bigtiin ng kanyang mga kainuman sa Infanta, Quezon noong Lunes ng gabi.

Kinilala ng Infanta police ang biktima na si Alex Resgonio, 48 anyos.

Sa report ng pulisya, kainuman ng biktima ang apat na suspek na sina Dudz Delloso, Caren Mustasa, Jomer Astoveza at Noel Gulod sa bahay ni Delloso sa Sityo New Little Baguio, sa Barangay Magsaysay nang magtalo ang biktima at mga suspek bandang alas 9:30 ng gabi..

Ayon sa isa sa mga saksi, tinutukan ni Mustasa ng patalim ang biktima habang sakal ito ni Delloso gamit ang electric wire, kable ng microphone at charger.

Tumawag ng saklolo ang witness pero patay na ang biktima pagbalik niya sa bahay kasama ang mga tauhan ng Philippine Army at mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion ng PNP.

Wala na rin ang apat na kainuman na agad nagsitakas matapos ang krimen. Pinaghahanap ngayon ng pulisya ang mga suspek. (Ronilo Dagos)