Miss na ang Pilipinas! Hayden Blankley, Bay Area nasasabik bumalik sa PBA

PINABULAANAN ni Hayden Blankley ang lumabas na post sa social media na babalik sa PBA ang Bay Area Dragons.

Base sa Instagram post, sumasailalim pa raw sa rehab si Blankley para paghandaan ang balik sa Manila league.

Top seed ang guest team pagkatapos ng elimination round ng nakaraang Commissioner’s Cup.

Nakarating sa finals pero runner-up ang Dragons sa Ginebra sa midseason tournament, sinaksihan ng 54,000 crowd ang Game 7 sa Philippine Arena na itinakbo ng Gins 114-99 noong January 15.

Nasa Australia sa kasalukuyan si Blankley, umaasa ring makakabalik sa PBA ang Dragons pero wala pang abiso ang higher-ups ng Hong Kong-based team.

“The guy who posted that doesn’t actually know that we haven’t been confirmed to come back yet,” anang 6-foot-7 guard/forward. “We’re missing the Philippines, too. We’re all hoping we get to come back.” (Vladi Eduarte)