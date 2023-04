Micaela Jasmine Mojdeh, Pilipinas asinta ginto sa Malaysia swimming

BUMIYAHE na ng Kuala Lumpur, Malaysia si Micaela Jasmine Mojdeh at ibang pambatong tankers ng Behrouz Elite Swimming Team (BEST) Philippines para lahukan ang 58th Malaysia Invitational Age Group Swimming Championships na lalarga simula ngayong araw sa National Aquatic Center sa Kuala Lumpur Sports Complex sa Bukit Jalil.

Panargo ng BEST si Mojdeh sa 17 tankers na ipinadala ng Pilipinas kung saan ay inaasahang mapapalaban ang mga ito sa four-day meet na ang mga kalahok ay mga tigasing junior tankers sa rehiyon na nagnanais magkwalipika sa World Junior Championships at sa international events gaya ng Asian Age-Group Championships.

Ang kapatid ni Brent International School-Manila student Micaela Jasmine na si Mohammad Behrouz ng Immaculate Heart of Mary College-Parañaque ay kabilang din sa mga sasabak sa languyan na asinta mag-uwi ng gintong medalya.

Kasama rin sina Immaculate Heart of Mary College-Parañaque tanker Julia Ysabelle Basa at World Junior Championships veteran Filipino-British Ruben White.

Ang iba pang miyembro ng koponan ay sina Yugo Cabana, Yohan Cabana, Yuan Parto, Samuel Caguimbal, Sierdon Caguimbal, Ashby Canlas, Peter Dean, Kimberly Estacio, Lleyton Rara, Zahjeed Sarmiento, Nathan Sason, Reinielle Trinidad at Mikail Trinidad.

“We are excited to compete in the Malaysian Age Group Swim Championship this year. This will be the first time our team will compete here in Malaysia,” ani BEST Philippines team manager Joan Mojdeh. (Elech Dawa)