Marlon Tapales bet ‘tikman’ halimaw ng Japan boxing

MAS kursunadang makalaban ni bagong hirang na unified International Boxing Federation (IBF) at World Boxing Association (WBA) super-bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales si dating undisputed bantamweight titlist Naoya “Monster” Inoue ng Japan sakaling magkasalubong ang landas nila sa hinaharap.

Kaantabay ng kanyang pagkakapanalo ng dalawang titulo mula sa dating kampeon na si Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan via split decision nitong Linggo ay nagsagawa ng selebrasyon ang grupo ni Tapales sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada.

“Naoya, you’re next,” bulalas ni Tapales sa video na lumabas sa Twitter, kung saan nakatakdang makaharap nito si unified World Boxing Council (WBC) at World Boxing Organization (WBO) ruler Stephen “Cool Boy Steph Scooter” Fulton ng US sa Hulyo 25 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Inamin mismo ng 30-anyos na tubong Lanao del Norte na nakahanda siya sa sinumang makakatapat sa dalawang undefeated na boksingero para sa undisputed na kampeon sa 122-pound category.

“[I will be ready] against either one of them,” wika ni Tapales na umangat ang kartada sa 37-3 kasama ang 19 panalo mula sa knockout.

Naging pangalawang Pilipinong boksingero si Tapales na kampeon ngayong taon matapos matagumpay na masuntok ni Melvin “Gringo” Jerusalem ang WBO mini-flyweight titulo nitong Enero 6 laban kay Masataka Taniguchi ng Japan sa second round TKO sa Osaka Prefectural Gymnasium. (Gerard Arce)