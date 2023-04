Maris wala pang planong pakasal kay Rico

Ang seksi-seksi ni Maris Racal sa ‘Gabi ng Parangal’, ha! Halos masisilip nga ang kanyang tinatagong alindog. Mag-isa nga siyang dumating sa venue, at hindi kasama ang dyowang si Rico Blanco.

“At the moment kasi he’s in La Union. At saka, mas masaya rin siyempre na ang mga co-star ko ang kasama,” sabi ni Maris, ang isa sa mga bida sa ‘Here Comes The Groom’.

Tinutukso nga si Maris na kesyo bagay sa kanya ang title ng movie nila, na gawin nga lang ‘Bride’ ang ‘Groom’.

“Focus muna ako sa career, kasi kailangan kong magtrabaho nang magtrabaho. Wala pa ang head ko sa gano’n, sa kasal. At hindi naman niya ako pini-pressure sa gano’n!” sabi ni Maris.

Anyway, super happy nga si Maris na si KaladKaren ang nanalo, at feeling niya ay nanalo na rin siya dahil magkasama nga sila sa ‘Here Comes The Groom’.

Pero, masayang-masaya siya sa mga positive review sa performance niya. Lalo na raw ang sinabi ni Angelica Panganiban, na approved sa kanya ang ginawa ni Maris.

“Sobrang happy ako sa mga sinasabi nila. Pero, mas happy na panoorin talaga ng mas maraming tao ang mga pelikula,” chika pa ni Maris.

May ginawa raw siyang pelikula na isinali rin sa international film festival, at malapit na ring ipalabas. Abangan daw ‘yon dahil ibang Maris rin ang makikita sa kanya. (Dondon Sermino)