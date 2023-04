Mariel ipinagdasal talaga na magkaanak

Binalikan ni Mariel Padilla ang Myeongdong Cathedral sa Seoul, South Korea kasama ang kanyang best friend. At sa Instagram post niya, ni-reveal ni Mariel ang naging dasal niya rito noong una siyang nagpunta.

Obviously, natupad ang dasal na ‘yon ni Mariel.

At ngayon nga, pasasalamat na lang daw ang naging prayer niya.

Aniya, “2016 I went to Korea with my bestfriend @c0xg, I had a feeling I was pregnant, after my miscarriages. I prayed and said it’s up to Him. Siya na bahala. 2023 I went back to Myeongdong Cathedral, prayer of thanks naman. Thankful for my blessing, my 2 girls.” (Rose Garcia)