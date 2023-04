Lady Gaga trending bilang Harley Quinn

Muling nag-trend ang first look ni Lady Gaga bilang si Harley Quinn sa sequel ng pelikulang Joker na ‘Joker: Folie à Deux’.

Sa Instagram ni Gaga, in-announce niya na tapos na ang shooting niya para sa naturang pelikula. Nilagyan niya ito ng caption na, “That’s a wrap. X, Harleen.”

Ito ang first film ni Gaga para DC Universe at first time niyang gumanap sa isang character based on a comic character. Huli siyang napanood sa pelikulang ‘House Of Gucci’.

Si Joaquin Phoenix ang muling gaganap bilang si Joker kunsaan nanalo ito ng Oscar best actor noong 2020.

Natuwa ang director na si Todd Phillips dahil nakatrabaho niya ang dalawa na kakaiba ang chemistry kapag may mga eksenang magkasama.

Sa October 4 2024 ang release ng ‘Joker: Folie à Deux’ at kasama rin sa cast sina Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland and Harry Lawtey. (Ruel Mendoza)