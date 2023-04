La Trouppei, Going East maugong sa mananaya

PAPALAGAN nina La Trouppei at Going East ang tikas ni Jaguar sa karerahan paglarga ng 2023 Philracom “Road to Triple Crown Stakes Race na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

Maugong sa social media ang kalahok na sina La Trouppei at Going East kaya posibleng makakuha rin ng malaking suporta sa mga karerista pagtaya nila sa mga Off-Track Betting (OTB) station.

Gagabayan ni class A jockey Kelvin Abobo si La Trouppei, habang si Andreu Villegas ang rerenda kay Going East sa event na may distansiyang 1,600 metro.

Maliban kina La Trouppei, Going East at Jaguar ang ibang nominado sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission ay sina Earli Boating, Easy Way, Port Kennedy, Sartorial Elegance, Secretary, Sweetie Giselle at Winner Parade.

Nakalaan ang P1M garantisadong premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid ssa meta, isa pang tinitingnan ng mga karerista na magpapakitang-gilas ay si Secretary na rerendahan ni MM Gonzales.

Hahamigin ng may-ari ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta sa second placer ang P200,000, habang P100,000 sa tersero.

Kukubrahin naman ng fourth hanggang sixth ang P50,000, P30,000 at P20,000, ayon sa pagkakahilera.

Mag-uuwi rin ng P50,000 ang breeder ng winning horse habang P30,000 at P20,000 ang second at third. (Elech Dawa)