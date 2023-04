Kim Kianna Dy suporta sa dyowang basketbolista

MATAPOS tulungan ang F2 Logistics Cargo Movers sa bronze medal finish sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, nagbigay oras naman para sa kanyang lovelife si heavy-hitter Kim Kianna “KKD” Dy para suportahan ang kasintahang si Dwight Ramos sa kampanya ng Levanga Hokkaido sa Japan B.League.

Agad namang nagtungo ang 5-foot-10 opposite hitter sa Sapporo, Japan upang manood at makihiyaw sa laro ng Filipino-American pro-player boyfriend na nakipagtagisan kontra Gunma Crane Thunder sa dinaluhang home crowd sa Hokkai Kitayell.

Sa kanyang social media story ay ipinadama ng 27-anyos na dating De La Salle Lady Spikers ang kanyang buong suporta sa kasintahan sa dikdikang 92-89 panalo nitong Linggo.

“What a game. Another Levanga victory. Congrats @dramos,” wika ni Dy sa kanyang Instagram story kadikit ang berdeng puso.

Nagsilbi na ring pagkakataon ito para sa dalawa upang magliwaliw habang naka-break sa laro sa PVL si Dy na tinulungan ang Cargo Movers na makuha ang kauna-unahang podium finish sa PVL matapos talunin sa bronze medal matchup ang PLDT High Speed Hitters.

“Back like I never left,” saad ni Dy, kung saan matagal itong nagbakasyon kasama ang kanyang pamilya noong Disyembre sa naturang lugar upang mawili at maglaro sa niyebe o snow.

Halos pareho ring nagsusuportahan ang magkasintahan nang minsan ring nanood ng laro ang Gilas Pilipinas forward sa mga laro ni ‘KKD’ noong panahong nakapahinga naman ito sa laro sa B.League. (Gerard Arce)