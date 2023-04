Kelot bet ipangalan sa ex-GF ang anak

May mga taong malaki ang naging impact at parte sa ating buhay kaya naman madalas natin silang inaalala, gaya na lamang ng lalaking ito na nag-trending sa Reddit matapos umano mag-suggest sa kanyang misis na pangalan na lamang ng kanyang ex ang gawing name ng paparating nilang baby.

Aniya, “We don’t know the sex of the baby but we’ve started thinking about baby names. A couple of nights ago we were suggesting names. I had a girlfriend for around 6 years before meeting my now wife. Unfortunately, she passed away and I was absolutely devastated. It’s still painful to think about and I always imagined naming a child in her memory. I also just love the name itself (Nancy).”

Para sa kanya, malaki ang naging parte ng kanyang ex sa kanyang buhay dahil tila naging bestfriend niya rin ito. Hirit niya, “I feel as though it would be a great way to remember and honour a dear friend who I miss every day.”

Kahit maganda ang kanyang rason ay tila hindi umano ito aprub sa kanyang asawa.

“When I made the suggestion to my wife she seemed unimpressed. She told me she didn’t really feel comfortable with doing that. She felt it was strange and didn’t make sense as Nancy had been my girlfriend.”

Para sa kanya, marahil big deal ito sa kanyang asawa na hindi naman dapat.

Bukod dito, nilinaw din niya na matagal na silang hiwalay ng kanyang ex nang makilala niya ang asawa niya ngayon at namatay naman ito dalawang taon na ang nakalilipas.

Sa ngayon ay wala pang update kung napush at napapayag ba niya ang kanyang misis na ipangalan ang kanilang anak dito.

Ikaw, payag ka ba sa ganito? (Moises Caleon)