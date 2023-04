Kahit talunan: Enchong hindi nagsisi sa gay role

Masaya, kahit talunan si Enchong Dee sa best actor sa ‘Gabi ng Parangal’ ng first Summer MMFF. Ang ma-nominate nga raw para sa pelikulang ‘Here Comes The Groom’ ay malaking bagay na.

“Noong nakita ko mga kalaban ko, sobrang laking panalo na ito para sa akin!” sabi ni Enchong.

Si Dolly de Leon nga ang isa sa mga jury, at ‘kaaliw si Enchong na nagpaka-fan mode talaga siya.

“Nagpa-picture talaga ako sa kanya. Sobrang fan mode ako!” sabi niya.

Dahil comedy nga ang ‘Here Comes The Groom’ at nangunguna rin sa takilya, lalo raw na-appreciate ni Enchong si Vice Ganda, na lagi ngang may pelikula sa MMFF tuwing December.

“Ang laki pala ng responsibilidad na binibitbit niya every MMFF. Kasi kailangan ng tao na tumawa, na maramdaman nila na mahal pala ang mga bilihin,” sabi ni Enchong.

Nagpa-block screening daw si Vice para sa ‘Here Comes The Groom’ bago ito umalis pa-Canada.

“Sobrang importante ang gesture ni Vice, dahil parang may blessing ka ng royalty!” saad ni Enchong.

Sa huli, kahit nga talo, sobrang worth it daw na tumanggap siya ng role na inaayawan ng maraming aktor, ang gay/transgender role.

“Sobrang worth it, at sabi ko nga noong tinanggap ko ang role, gusto kong itodo. Binigay ko na lahat ng armas ko for the past 16 years in this business. Perfect time for me to make myself and interesting actor!” sabi lang ni Enchong.

At again, ‘if the price is right’ ang sagot ni Enchong, kung tatanggap pa ba siya ng gay role. (Dondon Sermino)